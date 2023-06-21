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Остатки дождей и жара. Синоптики рассказали о погоде завтра в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине в четверг, 22 июня, будет наконец-то напоминать настоящее лето. Температура воздуха поднимется до +30 градусов, но местами ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях Украины, вероятны локальные в Житомирской и Винницкой областях", - рассказала она.

А вот на востоке, юге, большинстве центральных и северных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

Что касается температуры воздуха, в течение дня 22 июня максимальная температура будет +25...+30 градусов.

"Немного свежее на крайнем востоке Украины, +23+26 градусов", - констатировала синоптик.

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В столице 22 июня осадков не ожидается, завтра днем будет жарко, +28...+30 градусов.

Погода в Украине

Как сообщали синоптики, на этой неделе погода в Украине будет опять дождливой. Однако в четверг будет без осадков.

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