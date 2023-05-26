UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залишився в захваті. Резніков "обкатав" український всюдихід "Богун"

Фото: всюдихід "Богун" (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Олексій Резніков провів випробування всюдихода "Богун". Заявив про свій захват від транспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра Резнікова.

Оцінюючи "Богун" не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів, Резніков назвав транспорт висококласним.

"Два таких вже воюють в різних підрозділах. Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину", - пише міністр.

Як пояснив Резніков, військові часто випробовують техніку, встановлюючи на неї різного типа озброєння для подальшого використання в військових діях. Зокрема є, наприклад, версія медичного евакуатора.

"Головна наша цінність — це життя та здоров’я наших людей. І ми маємо їх зберегти. Якісна зброя, якісна техніка - важливі для цього. Наші партнери нам допомагають і будуть з нами до перемоги. Але розвиток національного ВПК є одним з пріоритетних напрямків для нас", - зауважив міністр.

Всюдихід "Богун"

Автомобіль, українського виробництва з колісною формулою 4х4, використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій, порятунку людей в снігових заметах та інших перешкодах.

Всюдихід здатний долати безліч перешкод, зокрема не боїться води та може плисти як човен.

В кожному колесі, діаметр якого - 160 см, є спеціальні баки в як их можна розмістити до 50 літрів пального.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОлексій Резніков