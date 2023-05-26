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Остался в восторге. Резников "обкатал" украинский вездеход "Богун"

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Пятница 26 мая 2023 14:26
Остался в восторге. Резников "обкатал" украинский вездеход "Богун" Фото: вездеход "Богун" (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Украины Алексей Резников провел испытание вездехода "Богун". Заявил о своем восторге от транспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра Резникова.

Оценивая "Богун" не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам, Резников назвал транспорт высококлассным.

"Два таких уже воюют в разных подразделениях. Например, специально для десантников, штурмовиков сделан "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину как таковую, зато оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину", - пишет министр.

Как пояснил Резников, военные часто испытывают технику, устанавливая на нее разного типа вооружение для дальнейшего использования в военных действиях. В частности есть, например, версия медицинского эвакуатора.

"Главная наша ценность - это жизнь и здоровье наших людей. И мы должны их сохранить. Качественное оружие, качественная техника - важны для этого. Наши партнеры нам помогают и будут с нами до победы. Но развитие национального ВПК является одним из приоритетных направлений для нас", - отметил министр.

Вездеход "Богун"

Автомобиль украинского производства с колесной формулой 4х4 используют для ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасения людей в снежных заносах и других препятствиях.

Вездеход способен преодолевать множество препятствий, в частности, не боится воды и может плыть как лодка.

В каждом колесе, диаметр которого - 160 см, есть специальные баки в которых можно разместить до 50 литров горючего.

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