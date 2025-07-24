Військовий облік для 17-річних: у ТЦК нагадали про дедлайн та як пройти процедуру

В Україні до 31 липня на військовий облік призовників беруться всі громадяни чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК і СП.

У ТЦК нагадали, що після взяття на облік дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

пройти електронну ідентифікацію та оновити свої дані в електронному кабінеті призовника;

особисто прийти до районного або міського ТЦК та СП і подати необхідні документи (перелік визначає Міноборони).

"Наголошуємо, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу", - нагадали у ТЦК.

Нагадаємо, що на облік не беруть тих, хто відбуває покарання або проходить примусове лікування. При цьому, той, хто не став на облік у визначений термін - повинен особисто прийти до районного чи міського ТЦК та СП.

Перелік документів, які необхідно надати під час взяття на облік призовників: