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Залишимося без європейського струму? Чому Україні терміново треба змінювати прайс-кепи на енергію

18:34 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Залишимося без європейського струму? Чому Україні терміново треба змінювати прайс-кепи на енергію Є ризик отримати проблеми з імпортом електроенергії вже восени (фото: Getty Images)
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Без перегляду цінової "стелі" восени можуть виникнути проблеми з імпортом електроенергії і газовою генерацією, оскільки низькі прайс-кепи на рівні початку 2026 року вже перестали відповідати ситуації на енергоринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника енергетичних програм громадської організації "Український інститут майбутнього" Андріана Прокіпа.

Підвищувати потрібно на 25%

Чинні цінові обмеження (прайс-кепи) на ринку електроенергії варто підвищити щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку, оскільки за останні місяці ситуація на енергоринках суттєво змінилася.

За словами Прокіпа, нинішні цінові обмеження фактично залишилися близькими до рівня початку року, хоча дорожчає газ у Європі, а разом із ним може зростати і ціна електроенергії.

"По суті нинішня пропозиція прайс-кепів практично мало чим відрізняється від того, що ми мали на початку року, а кон’юнктура на енергетичних ринках вона суттєво змінюється", - зазначив експерт.

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Може виникнути проблема з імпортом

Він нагадав, що минулої зими попередній перегляд прайс-кепів допоміг зменшити дефіцит і створив умови для роботи газової генерації.

Тепер, за його словами, без нового перегляду вже до середини-кінця осені можуть виникнути проблеми як з імпортом електроенергії, так і з роботою газових станцій.

"Тому я би, наприклад, підтримав цю пропозицію, що попередній спікер озвучував, що на всіх сегментах ринку переглянути прайс-кепи на рівні хоча б 25%", - заявив Прокіп.

Нагадаємо, президент громадської організації "Перша енергетична рада" Олександр Рогозін також підтримав підвищення прайс-кепів, щоб узимку цінові обмеження не заважали Україні імпортувати електроенергію.

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