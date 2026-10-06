Останемся без европейского тока? Почему Украине срочно нужно менять прайс-кепы на энергию

Без пересмотра ценового потолка осенью могут возникнуть проблемы с импортом электроэнергии и газовой генерацией, поскольку низкие прайс-кепы на уровне начала 2026 года уже перестали соответствовать ситуации на энергорынке.

Повышать нужно на 25%

Действующие ценовые ограничения (прайс-кепы) на рынке электроэнергии следует повысить как минимум на 25% на всех сегментах рынка, поскольку за последние месяцы ситуация на энергорынках существенно изменилась.



По словам Прокипа, нынешние ценовые ограничения фактически остались близкими к уровню начала года, хотя дорожает газ в Европе, а вместе с ним может расти и цена электроэнергии.



"По сути нынешнее предложение прайс-кепов практически мало чем отличается от того, что у нас было в начале года, а конъюнктура на энергетических рынках оно существенно меняется", - отметил эксперт.

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Может возникнуть проблема с импортом

Он напомнил, что прошлой зимой предварительный просмотр прайс-кепов помог снизить дефицит и создал условия для работы газовой генерации.

Теперь, по его словам, без нового пересмотра уже к середине-концу осени могут возникнуть проблемы как с импортом электроэнергии, так и с работой газовых станций.

"Поэтому я бы, например, поддержал это предложение, что предыдущий спикер озвучивал, что на всех сегментах рынка просмотреть прайс-кепы на уровне хотя бы 25%", - заявил Прокоп.