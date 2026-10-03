Прайс-кепи штучно обмежують імпорт електроенергії з Європи, - експерт

Йдеться про встановлену державою максимальну ціну, вище якої електроенергія на відповідних сегментах ринку не продається.

За його словами, якщо ринкова ціна електроенергії за кордоном перевищує український прайс-кеп, комерційно завести цей ресурс в Україну стає складніше. У разі зростання дефіциту альтернативою можуть стати обмеження споживання або дорожча аварійна допомога.



"Ми виступаємо за скасування граничних цін на РДН, ВДР та на балансуючому ринку, оскільки прайс-кепи вони штучно обмежують можливості комерційного імпорту із сусідніх країн. А при зростанні дефіциту прийдеться відключати споживачів або залучати аварійну допомогу, ціна якої значно вища за ринкову", - зазначив Прилєпов.



Він вважає, що без цінової "стелі" ринок зможе залучати більше необхідної електроенергії, а її вартість визначатиметься співвідношенням попиту і пропозиції. Скасування прайс-кепів, за його словами, також необхідне для подальшої інтеграції українського ринку з європейським.



"А в той же час відміна прайс-кепів сприятиме насиченню ринку необхідним ресурсом за вартістю, яка формуватиметься відповідно до попиту і пропозиції", — наголосив Прилєпов.