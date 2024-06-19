Оновлення даних у Резерв+. В яких випадках треба йти до ТЦК: відповідь Міноборони

У застосунку Резерв+ 18 червня з'явився QR-код . Е лектронний військово-обліковий документ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий. Це означає, що наявність QR-код у скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Міноборони. Там пояснили, як перевірятимуть військово-облікові документи в додатку та в яких випадках треба особисто з'явитися до ТЦК.

Як перевірятимуть облікові дані й кому треба йти до ТЦК

Зараз електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, розповів РБК-Україна речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи (поліція та ТЦК) можуть перевіряти чинність документу простим шляхом – через камеру на смартфоні. Також в документі є персональні та службові дані, інформація щодо дати ВЛК, щодо відсрочки чи бронювання", – зазначив він.

Тому через Резерв+ можна виконати норму закону, який набув чинності 18 травня цього року, додав речник Міноборони.

"Додатково йти до ТЦК і СП треба у випадку, якщо дані були внесені в реєстр "Оберіг" некоректно, або якщо людина порушила правила військового обліку. Також до ТЦК і СП слід з'явитися тим, хто має бронювання, право на відстрочку або отримав направлення на ВЛК чи мобілізаційне розпорядження", – пояснив Дмитро Лазуткін.

Дані в Резерв+ можна виправити: як та коли

Відтепер військовозобов'язані громадяни можуть не носити із собою паперовий військовий квиток.

"Потрібно буде переуточнити свою інформацію з реєстру "Оберіг", отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці", – розповіла раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також функціонал додатку Резерв+ розширили. Відтепер там також доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:

Якщо військовослужбовець досі перебуває на обліку – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг".

Якщо дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

Для цього можна заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.

Зверніть увагу. Щоб скористатися всіма новими можливостями, потрібно оновити застосунок.