Залишилося 5 днів. Що чекає на "обмежено придатних", які не пройдуть ВЛК вчасно

Згідно з законом 3621-IX та змінами, внесеними згідно із законом № 4235-IX, до 5 червня 2025 року громадяни України віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Як пройти повторний медичний огляд

Для отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії необхідно звернутися особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем реєстрації або скористатися електронним кабінетом призовника, військовозобов’язаного та резервіста (мобільний додаток “Резерв+”).

При собі необхідно мати:

паспорт громадянина України,

військово-облікові документи,

медичну документацію, що підтверджує стан здоров’я.

Куди звертатися за додатковою інформацією:

телефон гарячої лінії Міністерства оборони 1512,

електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+,

ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Що буде, якщо не зробити це вчасно

Ті, колишні "обмежено придатні", які не пройдуть повторну ВЛК до 5 червня 2025 року, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Їм загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Начальник відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК та СП Віктор Полторакін днями попередив, що порушники військово обліку, можуть автоматично опинитися в розшуку.

"Поки що роз'яснення не було. Але в нас був схожий момент, що особи, які не оновили у встановлений термін дані, автоматично системою "Оберіг" були закинуті в розшук. У представника поліції, який зупиняє людину й бачить, що вона в розшуку є підстава зупинити й доставити його в ТЦК для складання протоколу, винесення постанови й притягнення до адмінвідповідальності", - сказав він.