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Залишилося 5 днів. Що чекає на "обмежено придатних", які не пройдуть ВЛК вчасно

Фото: "обмежено придатні" мають пройти ВЛК до 5 лютого, інакше їм загрожує штраф
Автор: Марія Кучерявець

Чоловіки-громадяни України від 25 до 60 років, які раніше були визнані "обмежено придатними", мають пройти повторний медогляд до 5 червня 2025 року. Якщо цього не зробити вчасно, такі особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Детальніше про це та що буде, якщо не встигнути пройти перекомісію в зазначений "дедлайн" - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Згідно з законом 3621-IX та змінами, внесеними згідно із законом № 4235-IX, до 5 червня 2025 року громадяни України віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Як пройти повторний медичний огляд

Для отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії необхідно звернутися особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем реєстрації або скористатися електронним кабінетом призовника, військовозобов’язаного та резервіста (мобільний додаток “Резерв+”).

При собі необхідно мати:

  • паспорт громадянина України,
  • військово-облікові документи,
  • медичну документацію, що підтверджує стан здоров’я.

Куди звертатися за додатковою інформацією:

  • телефон гарячої лінії Міністерства оборони 1512,
  • електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+,
  • ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Що буде, якщо не зробити це вчасно

Ті, колишні "обмежено придатні", які не пройдуть повторну ВЛК до 5 червня 2025 року, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Їм загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Начальник відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК та СП Віктор Полторакін днями попередив, що порушники військово обліку, можуть автоматично опинитися в розшуку.

"Поки що роз'яснення не було. Але в нас був схожий момент, що особи, які не оновили у встановлений термін дані, автоматично системою "Оберіг" були закинуті в розшук. У представника поліції, який зупиняє людину й бачить, що вона в розшуку є підстава зупинити й доставити його в ТЦК для складання протоколу, винесення постанови й притягнення до адмінвідповідальності", - сказав він. 

Нагадаємо, що 4 травня 2024 року набрав чинності ЗУ № 3621-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

Цим документом з положень законодавства про військовий обов’язок і військову службу виключено такі визначення як "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

Тому після проходження повторної ВЛК громадянин отримає один із висновків:

  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • непридатний до військової служби з переоглядом (через 6-12 місяців);
  • тимчасово непридатний (особа, що потребує лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);
  • придатний лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
  • придатний.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Facebook-сторінки Житомирського ОТЦК та СП, а також Чернігівського ОТЦК та СП.

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