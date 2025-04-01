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Залишилось кілька днів. Як встигнути зареєструватись на НМТ і що для цього потрібно

Вівторок 01 квітня 2025 17:28
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Залишилось кілька днів. Як встигнути зареєструватись на НМТ і що для цього потрібно Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ завершується (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2025 році добігає кінця. Тож потенційним вступникам краще не зволікати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як зареєструватись на НМТ і що для цього потрібно

В УЦОЯО нагадали, що основний період реєстрації для участі в НМТ-2025 завершується вже за кілька днів - 3 квітня. Виходячи з цього, потенційним вступникам радять:

Зазначається, що після створення персонального кабінету в ньому потрібно буде виконати низку дій:

  • зазначити реєстраційні дані;
  • вказати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір;
  • вказати населений пункт в Україні або за кордоном, де учасник планує перебувати в дні проведення НМТ;
  • вказати мову складання предметів сертифікаційної роботи;
  • завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів (їх перелік програма визначить автоматично - відповідно до способу створення персонального кабінету і внесених реєстраційних даних);
  • підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти (натиснувши на відповідну кнопку в сервісі).

"Звертаємо особливу увагу на таке: якщо вступник/вступниця не натисне на кнопку "Надіслати на обробку" - регіональний центр оцінювання якості освіти не зможе опрацювати внесену ним/нею інформацію, тож його/її не буде зареєстровано для участі в НМТ", - наголосили в УЦОЯО.

Уточнюється, що за результатами оброблення реєстраційних документів вступник/вступниця отримає у персональному кабінеті повідомлення:

  • або про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2025 року;
  • або про потребу в доопрацюванні наданої ним/нею інформації та/або копій документів.

"Тож після надсилання документів на обробку рекомендуємо заглядати до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення", - наголосили в центрі оцінювання якості освіти.

Насамкінець українцям нагадали, що виправити помилки й повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 8 квітня включно.

"Якщо ж вступник/вступниця не усуне недоліків, на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів вказав регіональний центр оцінювання якості освіти, - йому/їй буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ", - підсумували в УЦОЯО.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли про головну відмінність НМТ-2025 від попередніх тестів.

Читайте також, що потрібно знати про НМТ-2025 (коли реєстрація, які будуть іспити, конкурсний поріг для вступу тощо).

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