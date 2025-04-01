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Осталось несколько дней. Как успеть зарегистрироваться на НМТ и что для этого нужно

Вторник 01 апреля 2025 17:28
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Осталось несколько дней. Как успеть зарегистрироваться на НМТ и что для этого нужно Регистрация для участия в основных сессиях НМТ заканчивается (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2025 году подходит к концу. Поэтому потенциальным абитуриентам лучше не медлить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Как зарегистрироваться на НМТ и что для этого нужно

В УЦОКО напомнили, что основной период регистрации для участия в НМТ-2025 завершается уже через несколько дней - 3 апреля. Исходя из этого, потенциальным абитуриентам советуют:

Отмечается, что после создания персонального кабинета в нем нужно будет выполнить ряд действий:

  • указать регистрационные данные;
  • указать из предложенных перечней учебный предмет на выбор;
  • указать населенный пункт в Украине или за границей, где участник планирует находиться в дни проведения НМТ;
  • указать язык сдачи предметов сертификационной работы;
  • загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов (их перечень программа определит автоматически - в соответствии со способом создания персонального кабинета и внесенных регистрационных данных);
  • подтвердить желание принять участие в НМТ и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования (нажав на соответствующую кнопку в сервисе).

"Обращаем особое внимание на следующее: если абитуриент не нажмет на кнопку "Надіслати на обробку" - региональный центр оценивания качества образования не сможет обработать внесенную им информацию, поэтому он не будет зарегистрирован для участия в НМТ", - отметили в УЦОКО.

Уточняется, что по результатам обработки регистрационных документов абитуриент/поступающая получит в персональном кабинете сообщение:

  • либо об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2025 года;
  • либо о необходимости в доработке предоставленной им/ней информации и/или копий документов.

"Поэтому после отправки документов на обработку рекомендуем заглядывать в персональный кабинет, чтобы не пропустить важное сообщение", - отметили в центре оценивания качества образования.

В завершение украинцам напомнили, что исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно до 8 апреля включительно.

"Если же абитуриент/поступающая не устранит недостатки, на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования, - ему/ей будет отказано в регистрации для участия в НМТ", - подытожили в УЦОКО.

Напомним, ранее украинцам рассказали о главном отличии НМТ-2025 от предыдущих тестов.

Читайте также, что нужно знать об НМТ-2025 (когда регистрация, какие будут экзамены, конкурсный порог для поступления и т.д.).

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