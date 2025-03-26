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"Укрпошта" продає невручені посилки: скільки часу дають українцям на отримання замовлення

Середа 26 березня 2025 13:55
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"Укрпошта" продає невручені посилки: скільки часу дають українцям на отримання замовлення Фото: Посилки "Укрпошти" (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрпошта" розширює продаж невручених посилок через аукціони. Тепер до ініціативи приєдналися жителі Львова, Тернополя, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя та Хмельницького.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрпошти".

Якщо посилка залишається незатребуваною 6 місяців, вона виставляється на торги через "Прозорро.Продажі". Від моменту запуску цієї практики в травні 2024 року "Укрпошта" вже провела 163 аукціони, а середня вартість лотів коливається від 14 до 25 тисяч гривень.

Як працює система

Посилки об'єднуються в лоти по 100 штук, і жоден учасник не знає їхнього вмісту. Усі відправлення перед продажем перевіряються: вони мають бути цілими, без пошкоджень, а адресна інформація видаляється.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що люди знаходять у посилках різні речі - від планшетів до велосипедних рам. Аукціони стали не лише способом відшкодування витрат на зберігання, а й можливістю для бізнесу та блогерів створювати контент.

Варто пам'ятати, що компанія не продає посилки окремо, а лише великими лотами. Будь-які пропозиції "викупити вигідну посилку" - шахрайство.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрпошта" відновила роботу в місті Селидове Донецької області. Це єдине місто в регіоні, де компанія наразі працює, оскільки бойові дії ускладнюють доставку та обслуговування. Відділення надає основні послуги: виплату пенсій, прийом і видачу посилок, грошові перекази та комунальні платежі.

Також ми розповідали, що "Укрпошта" скоротить термін доставки відправлень до одного дня. Це стосується як внутрішніх, так і міжнародних посилок.

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