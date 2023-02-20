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Залишились винищувачі. Україна майже розблокувала "велику сімку" озброєнь, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна отримала від західних союзників майже всі види озброєнь, які просила. Залишились лише винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю CNN.

"Коли рік тому почалася війна, ми зрозуміли, що нам потрібні певні види озброєнь, щоб захистити наші території, а також звільнити наші території. У цьому списку сім видів зброї - я називаю це "великою сімкою". І за рік ми розблокували шість із семи, - сказав Кулеба.

За його словами, у цьому списку бажань залишилися лише винищувачі.

"Обговорення кожного типу озброєнь починається з "ні". Але врешті-решт ми досягаємо свого. Якщо озирнутися назад, ми отримали майже все, про що ми просили. Але для цього була потрібна велика еволюція в багатьох столицях, включаючи Вашингтон", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що для війни у 2022 році нам потрібна була зброя, а у 2023 році війна – це швидкість постачання.

"Все, що має бути поставлене, має прийти вчасно, відповідаючи цілям нашої перемоги", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що західні країни дозріли до передачі бойових літаків Києву. На його думку, це питання одного-двох місяців.

Також раніше ми писали, що Анджей Дуда пояснив, у чому складність передачі Україні винищувачів F16 від Польщі.

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