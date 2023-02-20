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Остались истребители. Украина почти разблокировала "большую семерку" вооружений, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина получила от западных союзников почти все виды вооружений, которые она просила. Остались только истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью CNN.

"Когда год назад началась война, мы поняли, что нам нужны определенные виды вооружений, чтобы защитить наши территории, а также освободить наши территории. В этом списке семь видов оружия - я называю это "большой семеркой". И через год мы разблокировали шесть из семи, - сказал Кулеба.

По его словам, в этом списке желаний остались только истребители.

"Обсуждение каждого типа вооружений начинается с "нет". Но в конце концов мы достигаем своего. Если оглянуться назад, мы получили почти все, о чем мы просили. Но для этого требовалась большая эволюция во многих столицах, включая Вашингтон", - подчеркнул министр.

Он отметил, что для войны в 2022 году нам нужно было оружие, а в 2023 году война - это скорость снабжения.

"Все, что должно быть поставлено, должно прийти вовремя, отвечая целям нашей победы", - подытожил Кулеба.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели для передачи боевых самолетов Киеву. По его мнению, это вопрос одного-двух месяцев.

Также ранее мы писали, что Анджей Дуда объяснил, в чем сложность передачи Украине истребителей F16 от Польши.

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