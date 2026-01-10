UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Залишились лічені дні. Що треба зробити вчителям, щоб не втратити відстрочку у січні

Як вчителям автоматично продовжити відстрочку (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Керівникам закладів загальної середньої освіти потрібно до 21 січня 2026 року оновити дані про працівників із відстрочкою від призову в системі АІКОМ. Це дозволить продовжити дію відстрочки автоматично - без особистого звернення вчителя до ТЦК або ЦНАП.

Про це пише РБК-Україна із посиланням у повідомлення АІКОМ 2 у Facebook.

Що потрібно зробити керівнику

Перевірити у звіті "Працівники", чи у всіх, у кого стоїть відмітка про відстрочку, вона залишається актуальною.

Якщо відстрочка втрачена, а галочка стоїть - її потрібно зняти. А якщо відстрочка є, а позначка відсутня - поставити її.

Детальна інструкція доступна за посиланням.

Як працює автоматичне продовження

Після правильного внесення даних відстрочка продовжиться автоматично через електронні реєстри. Повідомлення про оновлення надійде в застосунок "Резерв+".

Важливі нюанси:

  • через АІКОМ продовжуються лише чинні відстрочки, нові система не оформлює;
  • автоматичне поновлення можливе тільки після підтвердження та підписання процесу керівником закладу;
  • функція підтвердження доступна лише керівнику закладу, а не адміністратору чи керівнику філії;
  • керівник несе персональну відповідальність за коректність даних;
  • якщо у працівника неправильно вказаний РНОКПП, картку потрібно видалити та створити заново.

Перевірка результату та крайні терміни

Після підписання процесу результат можна перевірити у колонці "Подано на відстрочку" у звіті "Працівники ЗЗСО".

Якщо повідомлення в "Резерв+" не надійде до 1 лютого, працівнику потрібно звернутися до ТЦК або ЦНАПу - остаточне рішення ухвалюють уповноважені органи після додаткової перевірки.

Дані, внесені після 21 січня 2026 року, не будуть передані для автоматичного продовження відстрочки.

Читайте також про те, як швидко ТЦК подають в розшук, коли закінчилася бронь.

Раніше ми писали про те, що в Міноборони назвали топ змін в мобілізації на 2026 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКМобілізація в УкраїніВчительВідстрочка