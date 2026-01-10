Залишились лічені дні. Що треба зробити вчителям, щоб не втратити відстрочку у січні

Що потрібно зробити керівнику

Перевірити у звіті "Працівники", чи у всіх, у кого стоїть відмітка про відстрочку, вона залишається актуальною.

Якщо відстрочка втрачена, а галочка стоїть - її потрібно зняти. А якщо відстрочка є, а позначка відсутня - поставити її.

Детальна інструкція доступна за посиланням.

Як працює автоматичне продовження

Після правильного внесення даних відстрочка продовжиться автоматично через електронні реєстри. Повідомлення про оновлення надійде в застосунок "Резерв+".

Важливі нюанси:

через АІКОМ продовжуються лише чинні відстрочки, нові система не оформлює;

автоматичне поновлення можливе тільки після підтвердження та підписання процесу керівником закладу;

функція підтвердження доступна лише керівнику закладу, а не адміністратору чи керівнику філії;

керівник несе персональну відповідальність за коректність даних;

якщо у працівника неправильно вказаний РНОКПП, картку потрібно видалити та створити заново.

Перевірка результату та крайні терміни

Після підписання процесу результат можна перевірити у колонці "Подано на відстрочку" у звіті "Працівники ЗЗСО".

Якщо повідомлення в "Резерв+" не надійде до 1 лютого, працівнику потрібно звернутися до ТЦК або ЦНАПу - остаточне рішення ухвалюють уповноважені органи після додаткової перевірки.

Дані, внесені після 21 січня 2026 року, не будуть передані для автоматичного продовження відстрочки.