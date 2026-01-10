Залишились лічені дні. Що треба зробити вчителям, щоб не втратити відстрочку у січні

Керівникам закладів загальної середньої освіти потрібно до 21 січня 2026 року оновити дані про працівників із відстрочкою від призову в системі АІКОМ. Це дозволить продовжити дію відстрочки автоматично - без особистого звернення вчителя до ТЦК або ЦНАП.
Перевірити у звіті "Працівники", чи у всіх, у кого стоїть відмітка про відстрочку, вона залишається актуальною.
Якщо відстрочка втрачена, а галочка стоїть - її потрібно зняти. А якщо відстрочка є, а позначка відсутня - поставити її.
Детальна інструкція доступна за посиланням.
Після правильного внесення даних відстрочка продовжиться автоматично через електронні реєстри. Повідомлення про оновлення надійде в застосунок "Резерв+".
Важливі нюанси:
Після підписання процесу результат можна перевірити у колонці "Подано на відстрочку" у звіті "Працівники ЗЗСО".
Якщо повідомлення в "Резерв+" не надійде до 1 лютого, працівнику потрібно звернутися до ТЦК або ЦНАПу - остаточне рішення ухвалюють уповноважені органи після додаткової перевірки.
Дані, внесені після 21 січня 2026 року, не будуть передані для автоматичного продовження відстрочки.
