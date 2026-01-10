RU

Общество Образование Деньги Изменения

Остались считанные дни. Что нужно сделать учителям, чтобы не потерять отсрочку в январе

Как учителям автоматически продлить отсрочку (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Руководителям учреждений общего среднего образования нужно до 21 января 2026 года обновить данные о работниках с отсрочкой от призыва в системе АИКОМ. Это позволит продлить действие отсрочки автоматически - без личного обращения учителя в ТЦК или ЦПАУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение АИКОМ 2 в Facebook.

Что нужно сделать руководителю

Проверить в отчете "Работники", у всех ли, у кого стоит отметка об отсрочке, она остается актуальной.

Если отсрочка утрачена, а галочка стоит - ее нужно снять. А если отсрочка есть, а отметка отсутствует - поставить ее.

Подробная инструкция доступна по ссылке.

Как работает автоматическое продление

После правильного внесения данных отсрочка продолжится автоматически через электронные реестры. Сообщение об обновлении поступит в приложение "Резерв+".

Важные нюансы:

  • через АИКОМ продлеваются только действующие отсрочки, новые система не оформляет;
  • автоматическое обновление возможно только после подтверждения и подписания процесса руководителем учреждения;
  • функция подтверждения доступна только руководителю заведения, а не администратору или руководителю филиала;
  • руководитель несет персональную ответственность за корректность данных;
  • если у работника неправильно указан РНУКПН, карточку нужно удалить и создать заново.

Проверка результата и крайние сроки

После подписания процесса результат можно проверить в колонке "Подано на отсрочку" в отчете "Работники ЗЗСО".

Если уведомление в "Резерв+" не поступит до 1 февраля, работнику нужно обратиться в ТЦК или ЦПАУ - окончательное решение принимают уполномоченные органы после дополнительной проверки.

Данные, внесенные после 21 января 2026 года, не будут переданы для автоматического продления отсрочки.

