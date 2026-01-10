Остались считанные дни. Что нужно сделать учителям, чтобы не потерять отсрочку в январе

Руководителям учреждений общего среднего образования нужно до 21 января 2026 года обновить данные о работниках с отсрочкой от призыва в системе АИКОМ. Это позволит продлить действие отсрочки автоматически - без личного обращения учителя в ТЦК или ЦПАУ.
Проверить в отчете "Работники", у всех ли, у кого стоит отметка об отсрочке, она остается актуальной.
Если отсрочка утрачена, а галочка стоит - ее нужно снять. А если отсрочка есть, а отметка отсутствует - поставить ее.
После правильного внесения данных отсрочка продолжится автоматически через электронные реестры. Сообщение об обновлении поступит в приложение "Резерв+".
Важные нюансы:
После подписания процесса результат можно проверить в колонке "Подано на отсрочку" в отчете "Работники ЗЗСО".
Если уведомление в "Резерв+" не поступит до 1 февраля, работнику нужно обратиться в ТЦК или ЦПАУ - окончательное решение принимают уполномоченные органы после дополнительной проверки.
Данные, внесенные после 21 января 2026 года, не будут переданы для автоматического продления отсрочки.
