Залишили окупантів "без очей". СБУ знищила три ворожі комплекси спостереження

В ході операції спеціалісти Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили два комплекси "Гренадер" та один "Муром".

За даними СБУ окупанти використовували ці комплекси, щоб цілодобово стежити за територією та переміщенням українських військових.

"Але тепер не будуть", - додали в Службі безпеки.

Роль СБУ в війні проти РФ

СБУ разом з правоохоронними органами та військовими формуваннями є частиною оборони української держави.

З першого дня повномасштабної війни СБУ викриває та затримує ворожі диверсійно-розвідувальні групи, російських агентів, шпигунів та коригувальників вогню у різних областях країни, відбиває кібератаки, захищає критичну інфраструктуру та розслідує воєнні злочини окупантів.

Нагадаємо, днями бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по техніці окупантів за допомогою дронів-камікадзе.

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