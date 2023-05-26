Оставили окупантов "без глаз". СБУ уничтожила три вражеских комплекса наблюдения

В ходе операции специалисты Департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе отключили два комплекса "Гренадер" и один "Муром".

По данным СБУ оккупанты использовали эти комплексы, чтобы круглосуточно следить за территорией и перемещением украинских военных.

"Но теперь не будут", - добавили в Службе безопасности.

Роль СБУ в войне против РФ

СБУ вместе с правоохранительными органами и военными формированиями является частью обороны украинского государства.

С первого дня полномасштабной войны СБУ разоблачает и задерживает вражеские диверсионно-разведывательные группы, российских агентов, шпионов и корректировщиков огня в разных областях страны, отражает кибератаки, защищает критическую инфраструктуру и расследует военные преступления оккупантов.

Напомним, на днях бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по технике оккупантов с помощью дронов-камикадзе.

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