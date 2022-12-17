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Залишили лише "прейскурант". Під Херсоном знайшли госпіталь окупантів (фото)

Фото: під Херсоном знайшли госпіталь окупантів (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція виявила госпіталь окупантів у Херсонській області. Йдучи, росіяни кинули всі свої медичні "запаси", які виявилися дуже мізерними.

Про це заявив керівник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.

"Є кров - є евакуація!" - госпіталь російських солдатів у Херсонській області. Відступаючи, окупанти кинули і ноші і милиці, залишили на стінах принизливий "прейскурант" за послуги", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно СБУ виявила ще одну катівню окупантів у Херсоні.

Також повідомлялося, що росіяни замінували майже кожен кабінет у будівлі СБУ у Херсоні. Міну знайшли навіть під принтером.

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Херсон