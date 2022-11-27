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Залишили десятки кілограм тротилу. Поліція розслідує підрив телевежі у Херсоні

Фото: поліція розслідує підрив телевежі у Херсоні (twitter.com/most_ks_ua)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом підриву російськими військовими телевізійної вежі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.

Поліцейські з'ясували, що під час відступу російські військові висадили в повітря телевізійну вежу, яка знаходилася по вулиці Перекопська.

Під час огляду місця події слідчі встановили, що російські військові заклали в основі вишки сім вибухових зарядів, п'ять із яких вибухнули. Фахівці вибухотехнічної служби оглянули місце, вилучили ще близько 50 кг тротилу та 90 м кабелю, що детонує.

Також на вказаній території було зафіксовано присутність російських військ. Про це свідчать вилучені документи із позивними солдатами, графіки їхніх чергувань та інші речові докази.

Раніше ми писали, що російські окупанти вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, у неділю, 27 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже сьогодні енергетики почали підключати електроенергію до житлових будинків Херсона.

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