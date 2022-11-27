Оставили десятки килограмм тротила. Полиция расследует подрыв телевышки в Херсоне

Полицейские выяснили, что во время отступления российские военные взорвали телевизионную башню, которая находилась по улице Перекопская.

При осмотре места происшествия следователи установили, что российские военные заложили у основания вышки семь взрывных зарядов, пять из которых взорвались. Специалисты взрывотехнической службы осмотрели место, изъяли еще около 50 кг тротила и 90 м детонирующего кабеля.

Также на указанной территории было зафиксировано присутствие российских войск. Об этом свидетельствуют изъятые документы с позывными солдат, графики их дежурств и другие вещественные доказательства.