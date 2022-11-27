Оставили десятки килограмм тротила. Полиция расследует подрыв телевышки в Херсоне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Полицейские выяснили, что во время отступления российские военные взорвали телевизионную башню, которая находилась по улице Перекопская.

При осмотре места происшествия следователи установили, что российские военные заложили у основания вышки семь взрывных зарядов, пять из которых взорвались. Специалисты взрывотехнической службы осмотрели место, изъяли еще около 50 кг тротила и 90 м детонирующего кабеля.

Также на указанной территории было зафиксировано присутствие российских войск. Об этом свидетельствуют изъятые документы с позывными солдат, графики их дежурств и другие вещественные доказательства.