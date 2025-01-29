Залишилася лише вирва. ССО здійснили наліт на позиції росіян (відео)

На кадрах зафіксована робота 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ. Оператори виявили щонайменше чотирьох російських окупантів, які зайняли бліндаж на колишній позиції Сил оборони на одному з найгарячіших оперативних напрямків.

Група CCO увірвалася впритул до ворожої позиції на броньованому Humvee. Оператори взяли вихід з бліндажа під вогневий контроль та закинули всередину 13 кілограмів "семтекса" - пластичної вибухівки на основі гексогену та тетранітропентаеритриту.

"Потужний вибух залишив на місці ворожого бліндажа лишень вирву та рештки російських окупантів", - повідомили захисники.



Після операції воїни 3-го полку ССО відійшли в безпечне місце без втрат.