Осталась лишь воронка. ССО совершили налет на позиции россиян (видео)

На кадрах зафиксирована работа 3-го полка Сил специальных операций ВСУ. Операторы обнаружили по меньшей мере четырех российских оккупантов, которые заняли блиндаж на бывшей позиции Сил обороны на одном из самых горячих оперативных направлений.

Группа CCO ворвалась вплотную к вражеской позиции на бронированном Humvee. Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов "семтекса" - пластичной взрывчатки на основе гексогена и тетранитропентаэритрита.

"Мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку и остатки российских оккупантов", - сообщили защитники.



После операции воины 3-го полка ССО отошли в безопасное место без потерь.