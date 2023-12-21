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Залишають тіла, щоб не платити компенсацію. Окупант поскаржився на брехню від командування

Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий розповів дружині, що їх командування замовчує реальні втрати на війні та не говорить про кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

За його словами, командування відмовляється забирати з поля бою загиблих та оголошує їх зниклими безвісти. Це робиться для того, щоб не платити компенсацію сім'ям загиблих.

"Вони навіть 200-х не витягують, щоб не платити. безвісти зниклими. 36-й полк стояв. Вони заїхали без техніки, без мінометів, без усього - просто людей закинули. Наша дурість російська, вона як була, так і є. Нікуди від неї не дітися! зате он по телевізору як гладко все", - каже окупант.

Окрім цього він розповів, що командування на документах приписує взяття позицій, до яких російська армія ще навіть не дійшла.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

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