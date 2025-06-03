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"Залишаюсь на передовій": Драпатий після розмови з Зеленським зробив заяву щодо відставки

Фото: генерал-майор Михайло Драпатий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що мав тривалу розмову з президентом Володимиром Зеленським. Говорили про удар РФ по полігону на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерал-майора Драпатого.

"Мав тривалу розмову з Президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок - хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти", - написав Драпатий.

Він доповів Зеленському про причини свого рішення про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному - війні, фронті, перемозі. Я вдячний верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія", - написав генерал.

Він заявив, що наразі необхідно змінювати культуру всередині війська. А також культуру ставлення командирів до своїх бійців, виконання їх обовʼязків та до цінності кожного життя українського воїна.

"Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", - підкреслив Драпатий.

Атака на навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ

Нагадаємо, у неділю 1 червня, російські військові вдарили по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За останніми даними, відомо про 12 загиблих і більше як 60 поранених. Згодом РБК-Україна повідомляло, де саме розташований полігон.

А ось командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий подав у відставку після російського удару по 239-му полігоні.

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