Залишається у СІЗО. Шуфричу продовжили запобіжний захід

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Шуфричу у вигляді тримання під вартою.

Таким чином нардеп пробуде у слідчому ізоляторі ще щонайменше до 9 лютого 2024 року.

Адвокати парламентаря, якого підозрюють у державній зраді, заявили, що будуть подавати апеляцію.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, У 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".

Восени 2023 року нардепу Нестору Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У ході обшуків у проросійського депутата виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени і не тільки.

У грудні нардепу продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Додамо, що Верховна рада зняла Шуфрича з посади голови Комітет ВР з питань свободи слова, але мандата його так і не позбавили. Наразі він залишається членом парламентського комітету зі свободи слова.