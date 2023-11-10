Шуфричу продовжили арешт до середини грудня

Суд у Києві сьогодні, 10 листопада, продовжив запобіжний захід проросійському народному депутату Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, екс-нардепа забороненої партії ОПЗЖ залишать під арештом до 15 грудня.

Зазначимо, що перед цим, 11 жовтня, Київський апеляційний суд вирішив залишити в силі запобіжний захід Шуфричу у вигляді тримання під вартою. Додамо також, що раніше рішенням Печерського райсуду столиці від 15 вересня політик був заарештований на два місяці, і можливість внесення застави не була передбачена.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, 15 вересня вранці до нардепа Нестора Шуфрича з обшуками прийшли співробітники СБУ. У проросійського народного депутата вдома знайшли георгіївські стрічки, медалі, ордени, а також колекцію російських кітелів та радянських документів.

Також, як повідомляли джерела РБК-Україна, у парламентаря виявили документ зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей.

Пізніше правоохоронці повідомили Шуфричу про підозру у державній зраді. За інформацією СБУ, він працював на агента ФСБ та колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який координував агентурну мережу росіян в Україні.

Примітно, що за місяць після затримання Шуфрича мандата його так і не позбавили.

Більш детально про скандального нардепа можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.