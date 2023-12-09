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Стало відомо, хто замість Шуфрича очолив Комітет ВР з питань свободи слова

Київ, Субота 09 грудня 2023 12:42
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Стало відомо, хто замість Шуфрича очолив Комітет ВР з питань свободи слова Фото: нардеп Ярослав Юрчишин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада обрала нового голову Комітету з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича. Його очолив нардеп з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту та народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За таке рішення проголосували 247 народних депутатів. Наразі у складі парламентського комітету зі свободи слова четверо нардепів:

  • Ярослав Юрчишин (голова);
  • Євгеній Брагар (заступник);
  • Сергій Швець (секретар);
  • Нестор Шуфрич.

Що відомо про Юрчишина

Ярослав Юрчишин був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос" номером 7 у списку. Є першим заступником голови Комітету з питань антикорупційної політики.

У червні 2021 року оголосив про своє приєднання до новоствореного об'єднання "Справедливість" та про недовіру голові фракції "Голосу". Входив до Ради громадського контролю при НАБУ у 2015-2016 роках.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, восени 2023 року нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У ході обшуків у проросійського депутата виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени і не тільки.

У грудні нардепу продовжили запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

Рада зняла Шуфрича з посади голови Комітет ВР з питань свободи слова, але мандата його так і не позбавили.

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Нестор Шуфрич Верховна рада
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