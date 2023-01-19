Залишаємось у графіках. В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві
Столиця залишається у графіках стабілізаційних відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Сьогоднішній день у Києві провели у стабілізаційних відключеннях. Обмеження все ще значні, тому світло-сірі зони графіку також відключалися", - написав Коваленко.
Також він додав, що на завтра НЕК "Укренерго" дає на місто 952 МВт для споживання.
"Це покриє 60% потреб столиці, отже ми залишаємося у графіках", - підкреслив гендиректор YASNO.
Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, Київ перейшов до стабілізаційних відключень світла. Графіки відключень за адресою у столиці можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням.
Вчора ми писали, що дефіцит електроенергії у Києві залишається значним. Місто може повернутися до графіків, але світло вимикатимуть в усіх сірих зонах.
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