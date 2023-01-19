Залишаємось у графіках. В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Сьогоднішній день у Києві провели у стабілізаційних відключеннях. Обмеження все ще значні, тому світло-сірі зони графіку також відключалися", - написав Коваленко.

Також він додав, що на завтра НЕК "Укренерго" дає на місто 952 МВт для споживання.

"Це покриє 60% потреб столиці, отже ми залишаємося у графіках", - підкреслив гендиректор YASNO.