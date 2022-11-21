Під Києвом затримали помічника "міністра МВС ЛНР", який захоплював управління СБУ

Зазначається, що колишнього ватажка бойовиків затримали у Київській області. Після подій 2014 року він переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України.

Так, зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками спецслужб РФ.

Саме за їхньої "протекції" чоловіка призначили "помощником министра МВД ЛНР" і командиром штурмового підрозділу "специального отряда быстрого реагирования" (більш відомого як "филиал" російського СОБР).

Під час перебування на "посадах", зловмисник координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів спецслужб РФ. Для цього він регулярно зустрічався з ними на території Криму.

Зокрема, на виконання ворожих завдань у 2014 році чоловік командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління Служби безпеки. Він також збирав персональні дані співробітників СБУ в Донецькій та Луганській областях. Отримані відомості планував передати країні-агресору для підготовки диверсій проти українських бійців.

Крім того, чоловік створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які повідомляли його про місця дислокації та переміщення підрозділів АТО на сході України.

Про одержані відомості доповідав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків, серед них:

"глава парламента ЛНР" Олексій Карякін,

"министр МВД ЛНР" Ігор Корнет,

"военный комендант" окупованого Луганська Сергій Грачов з позивним "Грач".

Слідчі також зафіксували факти передачі агресору закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового. Одержані відомості росіяни використовували для підготовки "засідок" і обстрілу українських військових.

Бойовик також здійснював охорону російських громадян, які у 2014 році приїхали в Луганську та Донецьку область для проведення псевдореферендумів, у результаті яких були проголошені "ЛНР" і "ДНР".

Наразі слідчі СБУ повідомила затриманому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.