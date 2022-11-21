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Ще 10 бойовиків "ЛДНР" відправили за ґрати за участь у війні проти України

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Україна, Понеділок 21 листопада 2022 11:14
Ще 10 бойовиків "ЛДНР" відправили за ґрати за участь у війні проти України Фото: ще 10 боковиків ОРДЛО отримали тюремне ув'язнення (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Ще 10 бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР" отримали покарання за участь у війні проти України. Вони проведуть від 13 до 15 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даним слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ фігуранти ввійшли до складу Південного військового округу ЗС Росії. Серед зловмисників - командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці.

Бойовики брали участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому напрямку. Їх затримали в ході контрнаступу ЗСУ на півдні. Більшість із них перебувала на території школи, де найманці облаштували вогневі позиції.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також серед засуджених бойовиків є командир танку, який особисто обстрілював Сєвєродонецьк і Рубіжне. Він входив до складу танкового підрозділу "2-го армейского корпуса". Його визнали винним за трьома статтями ККУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила 11 організаторів так званого "референдуму" на окупованих територіях Запорізької області.

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