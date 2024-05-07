У залі засідання уряду Польщі виявили прослушку: що відомо

Польські спецслужби виявили пристрої для підслуховування в залі, де сьогодні, 7 травня, проходить зустріч міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як відзначає видання, Польща, яка є хабом для західних поставок Україні наразі перебуває у стані підвищеної готовності до шпигунства.
"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила і демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів", - заявив речник служби безпеки Яцек Добжинський.
Добжинський не прокоментував інших подробиць щодо походження пристроїв. Засідання було заплановане на 10:00 за Грінвічем (13:00 за київським часом).
Серед питань, які обговорять міністри:
Варто відзначити, що в Польщі вже затримували ворожих агентів, а також шпигунів. Здебільшого мова йде про громадян Російської Федерації, а також Білорусі. Як приклад, у січні було затримано білоруску, яка тривалий час надавала Комітету державної безпеки інформацію щодо членів діаспори Білорусі. Також нещодавно було винесено вирок агенту, який шпигував за військовослужбовцями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.