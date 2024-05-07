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В зале заседания правительства Польши обнаружили прослушку: что известно

Фото: в зале заседания правительства Польши обнаружили прослушивающие устройства (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польские спецслужбы обнаружили подслушивающие устройства в зале, где сегодня, 7 мая, проходит встреча министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, Польша, которая является хабом для западных поставок Украине сейчас находится в состоянии повышенной готовности к шпионажу.

"Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для подслушивания в помещении, где сегодня в Катовице должно состояться заседание Совета министров", - заявил представитель службы безопасности Яцек Добжинский.

Добжинский не прокомментировал других подробностей о происхождении устройств. Заседание было запланировано на 10:00 по Гринвичу (13:00 по киевскому времени). 

Среди вопросов, которые обсудят министры: 

  • энергетическая политика; 
  • отказ от угля; 
  • программа смягчения влияния высоких цен на электроэнергию на уязвимые домохозяйства.

Агенты Беларуси и России в Польше

Стоит отметить, что в Польше уже задерживали вражеских агентов, а также шпионов. В основном речь идет о гражданах Российской Федерации, а также Беларуси. В качестве примера, в январе была задержана белоруска, которая длительное время предоставляла Комитету государственной безопасности информацию о членах диаспоры Беларуси. Также недавно был вынесен приговор агенту, который шпионил за военнослужащими

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