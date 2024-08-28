Все залежить від США. ISW показав 245 військових об’єктів РФ, які могла б уразити Україна

Передислокація Росією бойових літаків з аеродромів, які знаходяться в межах радіусу дії ATACMS, не зменшує важливість українського запиту до США на застосування далекобійної американської зброї по території РФ, адже в радіус дії ATACMS входять 245 російських військових і воєнізованих об’єктів, з яких лише 16 (6,5%) є авіабазами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

ISW представив список таких об’єктів із зазначенням координат та інтерактивну карту, щоб проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання Україною ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

Інститут звертає увагу на публікацію Politico, в якій анонімні високопосадовці США припустили, що передислокація російських бойових літаків з аеродромів, які знаходяться в межах радіусу дії ATACMS, якимось чином зменшують обґрунтованість або важливість українського запиту. Повідомляється, що російські війська нібито перемістили 90% літаків, які завдають ударів плануючими бомбами, далі від аеродромів у радіусі дії ракет Storm Shadow і ATACMS.

За даними ISW, 16 російських авіабаз розташовані в зоні дії українських ATACMS, і Інститут бачив підтвердження передислокації російських літаків.

Проте аналітики ISW наголошують, що ця передислокація не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об’єктів.

Максимальний радіус дії українських HIMARS, які США дозволяють Україні обмежено використовувати в Росії, охоплює 20 таких об’єктів. Щонайменше 225 відомих об’єктів знаходяться в радіусі дії ATACMS, але не в радіусі дії HIMARS. Принаймні 209 із 245 (понад 85%) відомих російських військових об’єктів у зоні дії ATACMS не є авіабазами.