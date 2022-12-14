Все залежить від перебігу війни. Маляр роз'яснила заяву про мобілізацію

"Якщо ви бачите сьогодні заголовки про нібито анонсовану мобілізацію - це неправда, яку сліпо поширюють навіть не перевіряючи першоджерело, тобто що ж я насправді сказала вчора в ефірі 1+1. Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні" , - наголосила Маляр.

Вона нагадала, що мобілізація оголошується указом президента, вона діє в Україні з 24 лютого. При цьому її продовжували кілька разів.

Маляр наголосила, що мобілізаційні потреби, які визначають військові, залежать від кількох факторів. При цьому саме питання мобілізації врегульовано законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Конституцією.

"Відповідно до цих норм президент України здійснює спільне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави, а також визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок та терміни проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації", - додала чиновниця.