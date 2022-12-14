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Все зависит от хода войны. Маляр разъяснила заявление о мобилизации

Фото: Анна Маляр, замминистра обороны Украины (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Иван Носальский

Продолжение мобилизации в Украине зависит от хода боевых действий. Поэтому любые прогнозы по этому вопросу некорректны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

"Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации - это неправда, которую слепо распространяют даже не проверяя первоисточник, то есть что же я на самом деле сказала вчера в эфире 1+1. Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны", - подчеркнула Маляр.

Она напомнила, что мобилизация оглашается указом президента, она действует в Украине с 24 февраля. При этом ее продлевали уже несколько раз.

Маляр отметила, что мобилизационные нужды, которые определяют военные, зависят от нескольких факторов. При этом сам вопрос мобилизации урегулирован законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Конституцией.

"В соответствии с этими нормами президент Украины осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства, а также определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации", - добавила чиновница.

Напомним, ранее Маляр заявляла, что есть потребность в восстановлении военных, поэтому о новой волне призыва публично планируют говорить с начала нового года.

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