Все зависит от хода войны. Маляр разъяснила заявление о мобилизации

"Если вы видите сегодня заголовки о якобы анонсированной мобилизации - это неправда, которую слепо распространяют даже не проверяя первоисточник, то есть что же я на самом деле сказала вчера в эфире 1+1. Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны", - подчеркнула Маляр.

Она напомнила, что мобилизация оглашается указом президента, она действует в Украине с 24 февраля. При этом ее продлевали уже несколько раз.

Маляр отметила, что мобилизационные нужды, которые определяют военные, зависят от нескольких факторов. При этом сам вопрос мобилизации урегулирован законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Конституцией.

"В соответствии с этими нормами президент Украины осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства, а также определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации", - добавила чиновница.