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ZALA й не тільки. ППО на півдні протягом доби збила 5 ворожих безпілотників

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби, 2 серпня, протиповітряна оборона (ППО) збила на півдні України 5 розвідувальних безпілотників ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час захисту було знищено: 

  • 3 БпЛА типу ZALA; 
  • 2 Supercam. 

Фото:  ППО на півдні протягом доби збила 5 ворожих БпЛА (t.me/kpszsu) 

ZALA й Supercam 

ZALA - це серія безпілотних літальних апаратів, розроблених російською компанією "Зала Аероніки". БпЛА використовуються для розвідки, спостереження і коригування вогню. Моделі ZALA включають як малі дрони, що можуть використовуватися в складних умовах міського середовища, так і більші апарати з розширеними можливостями. 

Supercam, своєю чергою, як й ZALA, активно використовується Росією для різних цілей, включаючи спостереження та розвідку. 

Нещодавно прикордонники за допомогою FPV-дрона перехопили ворожий безпілотник ZALA у повітрі й показали відео.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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