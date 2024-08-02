ZALA й не тільки. ППО на півдні протягом доби збила 5 ворожих безпілотників

Протягом доби, 2 серпня, протиповітряна оборона (ППО) збила на півдні України 5 розвідувальних безпілотників ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час захисту було знищено:
Фото: ППО на півдні протягом доби збила 5 ворожих БпЛА (t.me/kpszsu)
ZALA - це серія безпілотних літальних апаратів, розроблених російською компанією "Зала Аероніки". БпЛА використовуються для розвідки, спостереження і коригування вогню. Моделі ZALA включають як малі дрони, що можуть використовуватися в складних умовах міського середовища, так і більші апарати з розширеними можливостями.
Supercam, своєю чергою, як й ZALA, активно використовується Росією для різних цілей, включаючи спостереження та розвідку.
Нещодавно прикордонники за допомогою FPV-дрона перехопили ворожий безпілотник ZALA у повітрі й показали відео.
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