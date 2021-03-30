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Закупку "пакетов малыша" хотят восстановить через Prozorro. Комитет ВР поддержал закон

Автор: Юлия Струк

В Украине закупку "пакетов малыша" хотят восстановить через Prozorro. Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал соответствующий законопроект №5064.


Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает определить органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату/выдачу государственной помощи в связи с беременностью и родами.

В документе прописана стоимость помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов на 1 января соответствующего бюджетного года и дальнейшее определение конечной цены в результате аукциона.

"Мы будем иметь снижение расходов из государственного бюджета при закупке товаров для комплектования помощи "пакет малыша" через систему Prozorro. Электронный аукцион будет вести к понижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров", - указано в пояснительной записке.

Члены комитета рекомендовали парламенту принять законопроект за основу.

"При подготовке проекта ко второму чтению, комитет рекомендует учесть предложение о неприменении размера прожиточного минимума для определения стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы комитета Михаил Цимбалюк подчеркнул, что ситуация с прожиточным минимумом является неоднозначной.

"Есть прожиточный минимум, определенный законом "О государственном бюджете Украины на 2021 год", который значительно меньше его реальной величины. Использовать эту величину в расчете социальных пособий - некорректно", - пояснил нардеп.

Напомним, ранее анонсировалось, что народные депутаты на внеочередном заседании 30 марта могут возобновить закупку "пакетов малыша" через систему Prozorro.

Как писало РБК-Украина, "пакеты малыша" и раньше покупали через Prozzoro, но из-за проблем с закупками парламенту пришлось принять закон, чтобы покупать их через Управление ООН.

Через месяц после этого Кабинет министров возобновил выдачу "пакета малыша", а также ввел денежную выплату в случае невозможности выдачи помощи в натуральной форме.

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Новости Украины Верховная РадаProzzoroпакет малыша
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