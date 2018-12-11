Закупки инсулинов будут финансироваться исходя из реестра пациентов

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Ранее потребность в инсулинах формировалась на основании заявок регионов

С 2019 года потребность в средствах на закупку инсулинов будет формироваться исходя из того, сколько пациентов внесены в соответствующий электронный реестр. Об этом говорится в материале РБК-Украина "С диабетом без лекарств: почему пациентам не хватает препаратов с инсулином".

Отметим, по подсчетам парламентского комитета по вопросам здравоохранения, на сегодня нехватка средств на закупку инсулина превышает 293 млн гривен. Максимально критическая ситуация с наличием препаратов сложилась в Черновицкой, Житомирской и Сумской областях, где потребности в средствах на закупку обеспечены за счет государственного и местных бюджетов только на 49-53%. Полностью покрыть потребность в лекарствах удалось лишь в Киеве и Николаевской области.

В то же время в Минздраве ситуацию оценивают по-другому, уверяя, что за государственные средства потребности в лекарствах с содержанием инсулина обеспечены на 75%. Разница в оценках вызвана тем, что комитет Рады опирается на данные регионов, а Минздрав - на данные электронного реестра пациентов.

"До 2018 года включительно потребность в инсулинах формировалась на основании заявок из регионов о том, сколько необходимо инсулинов для их пациентов. Это не всегда был верный ориентир. Но недавно в Украине был сформирован реестр пациентов, которым необходим инсулин. С 2019 года потребность в средствах на закупку этого препарата будет формироваться исходя из того, сколько пациентов есть в этом реестре", - пояснил РБК-Украина заместитель министра финансов Юрий Джигир.

Напомним, по данным Минздрава, почти 1,3 млн украинцев страдают от сахарного диабета. Только в прошлом году впервые диагноз диабет установили почти 104 тыс. украинцам.

В ноябре в Раде заявили о покрытии потребности на лечение больных диабетом на 50% в 2018.