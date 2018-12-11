Закупівлі інсулінів будуть фінансуватися виходячи з реєстру пацієнтів

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Раніше потреба в інсулінах формувалася на підставі заявок регіонів

З 2019 року потреба в коштах на закупівлю інсулінів буде формуватися виходячи з того, скільки пацієнтів внесено до відповідного електронного реєстру. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "З діабетом без ліків: чому пацієнтам не вистачає препаратів з інсуліном".

Відзначимо, за підрахунками парламентського комітету з питань охорони здоров'я, на сьогодні брак коштів на закупівлю інсуліну перевищує 293 млн гривень. Максимально критична ситуація з наявністю препаратів склалася в Чернівецькій, Житомирській та Сумській областях, де потреби в коштах на закупівлю забезпечені за рахунок державного і місцевих бюджетів тільки на 49-53%. Повністю покрити потребу в ліках вдалося лише в Києві і Миколаївській області.

У той же час в МОЗ ситуацію оцінюють по-іншому, запевняючи, що за державні кошти потреби в ліках з вмістом інсуліну забезпечені на 75%. Різниця в оцінках викликана тим, що комітет Ради спирається на дані регіонів, а МОЗ - на дані електронного реєстру пацієнтів.

"До 2018 року включно потреба в інсулінах формувалася на підставі заявок з регіонів про те, скільки необхідно інсулінів для їх пацієнтів. Це не завжди був вірний орієнтир. Але нещодавно в Україні був сформований реєстр пацієнтів, яким необхідний інсулін. З 2019 року потреба в коштах на закупівлю цього препарату буде формуватися виходячи з того, скільки пацієнтів є в цьому реєстрі", - пояснив РБК-Україна заступник міністра фінансів Юрій Джигир.

Нагадаємо, за даними МОЗ, майже 1,3 млн українців страждають від цукрового діабету. Тільки минулого року вперше діагноз діабет встановили майже 104 тис. українців.

У листопаді у Раді заявили про покриття потреби на лікування хворих на діабет на 50% у 2018.