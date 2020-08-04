Закупка некачественных тестов на COVID-19 в Херсоне: Минздрав не нашел нарушений

Министерство здравоохранения не выявило проблем с проведением тестирования на коронавирус в Херсонском лабораторном центре. Ранее в Службе безопасности Украины заявили о возможной закупке некачественных тест-систем руководством лаборатории.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.

По словам исполняющего обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья" Игоря Кузина, который в составе комиссии Минздрава проводил проверку в лаборатории, результатам тестирования можно доверять.

"Мы убедились, что исследования проводятся в соответствии с действующими приказами Министерства здравоохранения и правилам и процедур, разработанных и рекомендованных для внедрения на территории всей страны", - сообщил Кузин.

При этом он отметил, что комиссия не проверяла качество тест-систем, так как это входит в компетенцию Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Вместе с тем, единственным критерием, который свидетельствует о качестве любого медицинского изделия, в том числе и указанных тест-систем, является его наличие в специальном национальном реестре. Тест-системы, которыми пользовался областной лабораторный центр для проведения ПЦР-исследований, в этом перечне есть", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в Минздраве рекомендовали приостановить на один день работу лабораторного центре для устранения всех проблем.

"В ходе работы мы выяснили, что есть определенная категория организационных проблем и сложностей. Они в основном связаны с нехваткой кадров и документальным обеспечением деятельности учреждения. Чтобы привести все в соответствие, мы рекомендуем закрыть лабораторию на один день", - подчеркнул Кузин.

Напомним, в конце июля СБУ разоблачила закупку некачественных тест-систем на коронавирус на 2 млн гривен лабораторным центром Херсона.

При этом ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что четверть тестов на коронавирус показывают ложный результат.