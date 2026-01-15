Закупівля зброї від партнерів. Україна очікує зростання внесків в програму PURL

Президент України в телефонній розмові повідомив Марка Рютте про останні удари росіян по енергетичному об’єкту в Харкові, що залишили сотні тисяч людей без світла та тепла.

"Російські удари під час такої холодної зими додають нам серйозних викликів", - зазначив Зеленський.

Також обговорили потребу у додатковій підтримці для захисту та зміцнення систем ППО. Програму PURL він назвав важливою для цього процесу.

"Розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться", - додав президент

Сторони також обговорили дипломатичну роботу України та контакти з партнерами у США і Європі, а також подальші кроки для посилення безпеки та підтримки стабільності.

"Україна ніколи не була й не буде перепоною для досягнення миру", - наголосив президент України, підкресливши важливість збереження темпу досягнутого прогресу.