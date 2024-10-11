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Закупівельні агенції Міноборони отримали наглядові ради: хто до них увійшов

Україна, П'ятниця 11 жовтня 2024 21:26
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Закупівельні агенції Міноборони отримали наглядові ради: хто до них увійшов Фото: Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міністерства оборони. Йдеться про "Агенцію оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначили у відомстві, цим формуванням наглядових рад завершується "важливий етап" реформування закупівельних агенцій Міноборони, який був ініційований командою відомства в січні 2024 року.

У складі наглядових рад будуть як українські, так і міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати глобальний досвід в реформування оборонних закупівель. Вони будуть незалежними у своїй діяльності, адже більшість членів були відібрані через відкриті конкурси.

Кандидатури, які Кабмін погодив на призначення на посади членів наглядової ради "Агенції оборонних закупівель"‎ як незалежних членів:

  • Патрік Аурой (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);
  • Катерина Кузнецова (має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);
  • Лукаш Столярськи (протягом 18 років роботи в NSPA NATO керував багатонаціональними командами й складною логістикою);

як представників держави:

  • Юрій Джигир (заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації);
  • Тарас Чмут (директор фонду "Повернись живими").

Кандидатури, які Кабмін погодив на призначення на посади членів наглядової ради "‎Державного оператора тилу"‎ як незалежних членів:

  • Саймон Вудворд (має значний досвід роботи у британському та міжнародному секторах фармацевтики, роздрібної торгівлі, товарів народного споживання, громадського харчування, військових та ризикованих товарів);
  • Ганна Демченко (має більш ніж 20-річний досвід роботи в міжнародних компаніях за фінансовим напрямом);
  • Микола Роєнко (має досвід у впровадженні функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, внутрішніх розслідувань щодо можливих зловживань, становленні функції контролінгу та бюджетування, роботі в проєктах ІРО, проведенні аудиту фінансової звітності провідних компаній);

як представників держави:

  • Надія Бігун (на посаді заступника міністра економіки України координує розроблення та реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель, розвиток конкурентних відносин та державного партнерства);
  • Юлія Марушевська (голова Офісу підтримки змін Міністерства оборони України).

Що передувало

Нагадаємо, ще у квітні цього року Міністерство оборони України повідомило, що "Агенція оборонних закупівель" оголосила через механізм спрощеної закупівлі в системі Prozorro відбір рекрутингової компанії, яка допоможе підібрати незалежних членів наглядової ради агенції.

Переможцем відбору АОЗ стало ТОВ "Телент Едвайзорс" (Odgers Berndtson), а ДОТ - ТОВ "Ворлд Екзекьютів Партнерз" (Heidrick & Struggles). В подальшому рекрутингові компанії відібрали та сформували списки потенційних кандидатів, які були запрошені на співбесіди з представниками Міноборони.

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Кабінет Міністрів України Міністерство оборони України
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