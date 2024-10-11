Закупівельні агенції Міноборони отримали наглядові ради: хто до них увійшов
Кабінет міністрів погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міністерства оборони. Йдеться про "Агенцію оборонних закупівель" та "Державного оператора тилу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Як зазначили у відомстві, цим формуванням наглядових рад завершується "важливий етап" реформування закупівельних агенцій Міноборони, який був ініційований командою відомства в січні 2024 року.
У складі наглядових рад будуть як українські, так і міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати глобальний досвід в реформування оборонних закупівель. Вони будуть незалежними у своїй діяльності, адже більшість членів були відібрані через відкриті конкурси.
Кандидатури, які Кабмін погодив на призначення на посади членів наглядової ради "Агенції оборонних закупівель" як незалежних членів:
- Патрік Аурой (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);
- Катерина Кузнецова (має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);
- Лукаш Столярськи (протягом 18 років роботи в NSPA NATO керував багатонаціональними командами й складною логістикою);
як представників держави:
- Юрій Джигир (заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації);
- Тарас Чмут (директор фонду "Повернись живими").
Кандидатури, які Кабмін погодив на призначення на посади членів наглядової ради "Державного оператора тилу" як незалежних членів:
- Саймон Вудворд (має значний досвід роботи у британському та міжнародному секторах фармацевтики, роздрібної торгівлі, товарів народного споживання, громадського харчування, військових та ризикованих товарів);
- Ганна Демченко (має більш ніж 20-річний досвід роботи в міжнародних компаніях за фінансовим напрямом);
- Микола Роєнко (має досвід у впровадженні функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, внутрішніх розслідувань щодо можливих зловживань, становленні функції контролінгу та бюджетування, роботі в проєктах ІРО, проведенні аудиту фінансової звітності провідних компаній);
як представників держави:
- Надія Бігун (на посаді заступника міністра економіки України координує розроблення та реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель, розвиток конкурентних відносин та державного партнерства);
- Юлія Марушевська (голова Офісу підтримки змін Міністерства оборони України).
Що передувало
Нагадаємо, ще у квітні цього року Міністерство оборони України повідомило, що "Агенція оборонних закупівель" оголосила через механізм спрощеної закупівлі в системі Prozorro відбір рекрутингової компанії, яка допоможе підібрати незалежних членів наглядової ради агенції.
Переможцем відбору АОЗ стало ТОВ "Телент Едвайзорс" (Odgers Berndtson), а ДОТ - ТОВ "Ворлд Екзекьютів Партнерз" (Heidrick & Struggles). В подальшому рекрутингові компанії відібрали та сформували списки потенційних кандидатів, які були запрошені на співбесіди з представниками Міноборони.
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