Закупочные агентства Минобороны получили наблюдательные советы: кто в них вошел
Кабинет министров согласовал назначение кандидатур на должности членов наблюдательных советов закупочных агентств Министерства обороны. Речь идет об "Агентстве оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отметили в ведомстве, этим формированием наблюдательных советов завершается "важный этап" реформирования закупочных агентств Минобороны, инициированный командой ведомства в январе 2024 года.
В составе наблюдательных советов будут как украинские, так и международные эксперты, что позволит интегрировать глобальный опыт в реформирование оборонных закупок. Они будут независимы в своей деятельности, ведь большинство членов были отобраны через открытые конкурсы.
Кандидатуры, которые Кабмин согласовал на назначение на должности членов наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок" в качестве независимых членов:
- Патрик Аурой (имеет более 30 лет опыта работы на руководящих должностях во Франции в секторе обороны, а также в структурах в НАТО. Занимая должность Заместителя Генсекретаря по оборонным инвестициям, возглавлял Конференцию национальных руководителей вооружений НАТО);
- Екатерина Кузнецова (имеет более 25-летний международный опыт в области аудита и корпоративных финансов, в частности, на должности директора в компании PwC в Великобритании);
- Лукаш Столярски (в течение 18 лет работы в NSPA NATO руководил многонациональными командами и сложной логистикой);
как представителей государства:
- Юрий Джигир (заместитель министра обороны Украины, экономист с более чем 20-летним опытом содействия реформам в сфере управления государственными финансами, социальной политике и фискальной децентрализации);
- Тарас Чмут (директор фонда "Вернись живыми").
Кандидатуры, которые Кабмин согласовал на назначение на должности членов наблюдательного совета "Государственного оператора тыла" как независимых членов:
- Саймон Вудворд (имеет значительный опыт работы в британском и международном секторах фармацевтики, розничной торговли, товаров народного потребления, общественного питания, военных и рискованных товаров);
- Анна Демченко (имеет более чем 20-летний опыт работы в международных компаниях по финансовому направлению);
- Николай Роенко (имеет опыт во внедрении функций комплаенса, внутреннего аудита, внутренних расследований по возможным злоупотреблениям, становлению функции контроллинга и бюджетирования, работе в проектах IPO, проведении аудита финансовой отчетности ведущих компаний);
как представителей государства:
- Надежда Бигун (в должности заместителя министра экономики Украины координирует разработку и реализацию государственной политики в сфере публичных закупок, развитие конкурентных отношений и государственного партнерства);
- Юлия Марушевская (глава Офиса поддержки изменений Министерства обороны Украины).
Что предшествовало
Напомним, еще в апреле этого года Министерство обороны Украины сообщило, что "Агентство оборонных закупок" объявило через механизм упрощенной закупки в системе Prozorro отбор рекрутинговой компании, которая поможет подобрать независимых членов наблюдательного совета агентства.
Победителем отбора АОЗ стало ООО "Телент Эдвайзорс" (Odgers Berndtson), а ДОТ - ООО "Ворлд Экзекьютов Партнерз" (Heidrick & Struggles). В дальнейшем рекрутинговые компании отобрали и сформировали списки потенциальных кандидатов, приглашенных на собеседования с представителями Минобороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.