Закупил кровати по завышенной цене. ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части

Правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области. Он в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

"Продукция покупалась без применения установленных процедур, напрямую у поставщиков. Командир части позволил осуществить оплату без проверки рыночной стоимости товара и вопреки требованиям проведения таких закупок", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечают в ГБР, было закуплено более 3 тыс. кроватей ярусного типа по цене 21,7 млн гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза.

"Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 8,5 млн гривен", - добавили правоохранители.

ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части во Львовской области (dbr.gov.ua)

Командир воинской части подозревается в халатном отношении к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.