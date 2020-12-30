Закрытые магазины и ограниченное передвижение: Ирландия объявила локдаун

Фото: женщина в маске (freepik.com)

Правительство Ирландии сегодня, 30 декабря, ввело локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Жесткие ограничения, по словам премьер страны Майкла Мартина, будут действовать по меньшей мере месяц.

Об этом сообщает агентство RTE.

Так, до 11 января будут закрыты школы и магазины, которые не продают товары первой необходимости. Во время локдауна гражданам будет запрещено посещать другие домохозяйства и отходить от дома на более 5 километров.

Кроме того, правительство страны запретило выселять людей из арендованных квартир или домов пока действуют жесткие карантинные ограничения. Среди прочего, в Ирландии ограничили количество присутствующих на свадьбах и похоронах.

Напомним, до этого правительство Ирландии усиливало карантинные ограничения на Рождество и Новый год. В стране запретили работу ресторанов и кафе, но работу магазинов не запрещали.

Добавим, в начале декабря правительство Ирландии ослабило карантинные ограничения в стране. Тогда в Ирландии снова возобновили работу гостиницы, рестораны и пабы.