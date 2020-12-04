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Ирландия ослабляет карантин: восстанавливают работу отелей, ресторанов и пабов

Пятница 04 декабря 2020 12:45
Ирландия ослабляет карантин: восстанавливают работу отелей, ресторанов и пабов
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Ирландии с сегодняшнего дня власть ослабляет карантинные ограничения. Открываются рестораны, кафе, гостиницы и часть пабов.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, это один из последних этапов постепенного восстановления работы страны после шести недель изоляции.

Таким образом, в барах алкоголь можно продавать одновременно только одному человеку с заказом еды не менее чем за 9 евро. Однако, возобновить работу смогут только те пабы, в которых есть кухня и где подают еду. Также открылись гостиницы и пансионаты, которые обслуживают только жителей.

Кроме того, ирландцы вновь могут посещать религиозные службы.

Отмечается, что розничные магазины, парикмахерские, музеи и библиотеки в Ирландии открылись ранее на этой неделе, а запрет на передвижение между округами заканчивается 18 декабря.

Напомним, Ирландия стала одной из первых европейских стран, которая повторно ввела жесткие ограничения, и с 21 октября правительство закрыло все второстепенные розничные магазины и ограничило работу пабов и ресторанов заказами на вынос.

Также сообщалось, что в Грузии с 28 ноября по 31 января вводят жесткие карантинные ограничения для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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