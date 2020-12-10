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Закрытые кафе и дистанционная работа: в Дании вводят жесткий карантин

Автор: РБК-Украина

Правительство Дании приняло решение усилить карантин в 31 из 98 муниципалитетов страны. Прирост новых случаев COVID-19 в стране побил рекорд, превысив 3 тысячи.

Об этом заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хьюнике, передает The Local.

Новые ограничения вступят в силу 11 декабря и будут действовать до 3 января 2021 года.

Меры предусматривают закрытие всех ресторанов и кафе, спортзалов и бассейнов (кроме мест тренировки профессиональных спортсменов), музеев, кинотеатров, библиотек и т.п.

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Школьники от пятого класса и старше перейдут на дистанционное обучение, как и все высшее образование. Экзамены отменять не будут. Они состоятся преимущественно онлайн.

Государственных служащих во всех случаях, когда это возможно, переведут на дистанционную работу. Бизнес просят так же перевести сотрудников на удаленную работу.

Напомним, в конце октября правительство Дании уже ужесточало карантин.

Кроме того, ранее в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. После этого Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что всех норок с новым коронавирусом в стране уничтожили.

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