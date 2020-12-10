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Закриті кафе та дистанційна робота: в Данії вводять жорсткий карантин

Автор: РБК-Україна

Уряд Данії ухвалив рішення посилити карантин у 31 з 98 муніципалітетів країни. Приріст нових випадків COVID-19 у країні побив рекорд, перевищивши 3 тисячі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хьюнике, передає The Local.

Нові обмеження набудуть чинності 11 грудня і будуть діяти до 3 січня 2021 року.

Заходи передбачають закриття всіх ресторанів і кафе, спортзалів і басейнів (крім місць тренування професійних спортсменів), музеїв, кінотеатрів, бібліотек і т. п.

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Школярі від п'ятого класу і старше перейдуть на дистанційне навчання, як і все вищу освіту. Іспити скасовувати не будуть. Вони відбудуться переважно онлайн.

Державних службовців у всіх випадках, коли це можливо, переведуть на дистанційну роботу. Бізнес просять так само перевести співробітників на віддалену роботу.

Нагадаємо, в кінці жовтня уряд Данії вже робило жорсткіший карантин.

Крім того, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Після цього Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомило, що всіх норок з новим коронавірусом в країні знищили.

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